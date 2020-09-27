قوافل "طاقة نور" تجري الكشف الطبي على 500 مواطن بالأقصر

أجرت مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، الكشف الطبي على 500 مواطن في عدد من القرى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور"، للكشف على أمراض العيون، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، وتحت رعاية محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم.

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بـ"صناع الخير"، أن قوافل "طاقة نور" جابت قرى "توماس، وعافية"، مركز إسنا، و"قبلي قامولا"، مركز القرنة، والقرى المجاورة بالأقصر، مشيراً إلى أن مبادرة "طاقة نور" تنفذها مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، بهدف الحد من أخطار أمراض الشبكية، وكافة أمراض العيون.

وتستهدف قوافل المبادرة تقديم خدمات الكشف الطبي، وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وفق توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار "عبد الجليل" إلى أن "صناع الخير" تشارك بفاعلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة، في مجالات مكافحة العمى، وأضاف أن المؤسسة تشارك أيضاً فى تنفيذ المبادرة من خلال إعادة إعمار عدد من القرى الأشد احتياجاً، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

ونجحت قوافل مبادرة "طاقة نور" للحد من مخاطر أمراض الشبكية والعيون، حتى الآن، فى توقيع الكشف على المواطنين في أكثر من 30 قرية بسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر، فضلاً عن إجراء جراحات الانفصال الشبكي لعدد من الأهالى، الذين تم توقيع الكشف عليهم.