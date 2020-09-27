محاكمة تأديبية لـ3 مسئولين بالأقصر لإصدار بيان حالة "وهمي" لموظف

أمرت النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بإحالة 3 مسئولين بديوان عام المحافظة، إلى محاكمة تأديبية، بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في القضية رقم 16 لسنة 62 قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن "علاء عبد الرحمن أبو الوفا"، مسئول قسم الملفات بإدارة شئون العاملين بديوان عام محافظة الأقصر، و"عاطف إسكندر شحات"، نائب رئيس قسم الملفات، قاما باستخراج بيان حالة وظيفية باسم "الحسن محمد يوسف"، باحث قانوني بمجلس مدينة الأقصر، رغم عدم اختصاصهما بذلك، وعدم وجود ملف خدمته بقسم الملفات بالديوان العام، ووجوده بمجلس مدينة الأقصر.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين لم يقوما بتدوين قراري الجزاء رقمي 69 و68 لسنة 2015، الموقعين على "الحسن محمد يوسف"، في 11 يناير 2015، رغم عدم محوهما، وتبين من أوراق القضية أن "عبد الحارث زيادة حسن"، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، لم يقم باتخاذ الإجراءات الخاصة بمحو الجزاءات الموقعة على الموظف المذكور، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة.