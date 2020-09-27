لو المدرس متحرش أو عنيف..  طرق تقديم شكوى رسمية للتربية والتعليم

أسابيع قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد، وما يثير حالة من التوتر بين الآباء والمهات خاصة في ظل نشر أخبار عن تحرش بعض المدرسين بالطلاب أو التعامل بخشونة وعنف لا يتناسب مع عمر الأطفال، فكيف يمكن التعامل مع الأمر؟

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات تقديم شكوى رسمية ضد مدرس في حال ثبت أنه متحرش بالأطفال أو عنيف، عن طريق القنوات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم..

خدمة المواطنين

ويمكن لأولياء الأمور التواصل مع خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة عن طريق الآتي..

هاتف أرضي : 27946145

الفاكس: 27963734

ويمكن الاتصال بالمديريات التعليمية بكافة المحافظات على الأرقام الموضحة.

بوابات الشكاوي

ويمكن إرسال شكوى الكترونيا من خلال عدة طرق منها:

- البريد الإلكتروني للوزارة: c.service@moe.gov.eg

- بوابة موقع تواصل معنا ويمكن الدخول عليه من هنـــــا.

يتطلب تسجيل الرقم القومي للشاكي، تاريخ الميلاد، المحافظة ، النوع، ثم تسجيل الشكوي.

- بوابة الشكاوي الحكومية يمكن الدخول من هنــــــا.

يتطلب الأمر تسجيل الدخول أولا، ثم تسجيل شكوى، وتسجيل البيانات الشخصية، ويمكن بعد تقديمها متابعة تحديثات الشكوي.

الاتصال هاتفيا

الاتصال على الخط الساخن: 19126

للتواصل عن طريق الكول سنتر تم تخصيص رقم: 01207000081

وسائل التواصل الاجتماعي

للتواصل عن طريق الواتس آب: 01207000082

للتواصل عن طريق الفيس بوك: ‎الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين

ويجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية: -

ضرورة كتابة الشاكي الذى يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الاتصال ( المواقع الإلكترونية – الفاكس ) بالبيانات التالية:

الاسم ثلاثي – الرقم القومي – رقم التليفون .

ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاه لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التي يتم إرسالها عبر ( البريد – البرقيات)