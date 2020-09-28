مطربو المهرجانات يتحدون هاني شاكر بطرح أغانٍ جديدة

رغم قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بتوقف مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات الغنائية في الفنادق والبواخر النيلية إلا أن عددا من مطربي المهرجانات لم يضعوا هذا القرار في الاعتبار واستمروا في أعمالهم الغنائية.

وطرحت شركة مزيكا عبر صفحتها على يوتيوب، برومو مهرجان "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش، وحمادة مجدي.

وقال شاكوش خلال الفيديو: "انتظروا أقوى مهرجان 2020، بسكوتاية مقرمشة، غنائي مع حمادة مجدي، وتوزيع إسلام ساسو، وكلمات حدوتة، إنتاج قناة مزيكا".

وتقول كلمات الأغنية: "يا بت انتي بسكوتاية مقرمشة، يا بت انتي قطة مخربشة.. أموت فيكي وانتي مفرفشة.. قاعدة جوة قلبي مربعة".

عمر كمال أعلن عبر موقع إنستجرام، الانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "حتة قمراية" بمشاركة أورتيجا، ونشر كمال الأغنية كامله عبر حسابه.

حمو بيكا هو الآخر أعلن طرح المهرجان الجديد "انتي حالة" ونشر حمو البوستر عبر فيسبوك، والمهرجان بمشاركة علي قدورة ونور التوت وألحان فيجو الدخلاوي وكلمات إسلام المصري.

وأثيرت أزمة جديدة، كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربو المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.