كومبارسات عن تمثيل مظاهرات وهمية للإخوان: منعملهاش ولو مش هنلاقي ناكل

وقائع عديدة كشفت تزييف وفبركة قناة الجزيرة وقنوات الجماعة الإرهابية التي تبث من تركيا، من خلال بعض الفيديوهات التحريضية، والتي كُشف الستار عن كذب أحدها بالأمس، بواسطة الإعلاميين يوسف الحسيني وخالد صلاح، الذين أتوا بأصل خدعة نفذتها الشركة المتحدة، إذ أنها صورت مقطع فيديو في استديوهاتها، ونشرته على الإنترنت، لتلتقطه قناة الجزيرة وبقية المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، زاعمة أنها تظاهرات في منطقة نزلة السمان.

الفيديو المفبرك الذي صورته الشركة المتحدة، استعانت خلاله بممثلين من الكومبارسات لتأدية مشاهد المظاهرة على أكمل وجه، وهو ما وضع عناصر جماعة الإخوان في مأزق التكذيب، ومعضلة تزييفهم للواقع الذي أصبح ظاهر للجميع.

الكومبارسات هم نواة الفيديو المفبرك الذي صورته الشركة المتحدة، والذي كان بمثابة صفعة قوية على وجوههم، لذا هم من يمكن إغواؤهم لعمل مثل تلك الفيديوهات مقابل المال.

كومبارسات: بنحب بلدنا مصر.. وحداية الإخوان مبتحدفش كتاكيت

"استحالة نعمل كدة لو مش هنلاقي ناكل حتى".. هكذا عبر الكومبارس محمد بلية عن رفضه الشديد للتعاون مع الإخوان، حتى لو وصل الأمر إلى أنه لن يملك قوت يومه، لافتًا إلى أن مثل تلك الأمور لا تشغل المصريين بل وطنهم هو الشاغل الأكبر لهم.

وأضاف "بلية" لـ"الوطن"، أنه على الرغم من قلة الأعمال التي تأتيه فنيًا، ولكنه لم يفكر قط في التطرق لتلك الوجهة المتسخة، بل على النقيض يتمنى تمثيل أي دور وطني يعلي من اسم بلده "كان نفسي أشارك في مسلسل الاختيار أو فيلم الممر حتى لو مش هاخد فلوس".

ومن جانبه، قال جيمي محمد أحد الكومبارسات الذي شارك في أفلام شهيرة، إنه لم يتلق أي عرض من العناصر الإرهابية بشان تأديته لدور في مظاهرة أو قتيل أو ما شابه ذلك، مؤكدًا أنه لن يوافق على ذلك مهما حدث، "محدش في مصر بيبات من غير عشاء، والأرزاق على الله، إنما الحداية مبتحدفش كتاكيت، أنا بحب مصر ومينفعش أبيعها أوأخونها بشوية فلوس".

كما "جيمي" أنه يعمل في مهمة أخرى ولا يعتمد على التمثيل بشكل أساسي، ويرضى تماما بما يرزقه الله به، "الكومبارسات شغلهم بيبقى على باب الله، ممكن في يوم تبقى نجم، وممكن تتنسي ويبطلوا يطلبوك في أوردرات، المهم إنك لما تبطل شغلانة التمثيل تبطل وانت راضي ضميرك مش وانت غاضب ربنا وخاين لبلدك".