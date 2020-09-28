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معلومات عن فريق "Cairow" للرياضات المائية صاحب مبادرة تنظيف مياه النيل

كتب:

محمد عزالدين
08:46 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
فريق Cairow

فريق Cairow

استضاف الإعلامي أحمد يونس ببرنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، فريق "Cairow" للرياضات المائية، وصاحب مبادرة تنظيف مياه النيل.

وقالت إيمان بناني، مؤسس ومدير فني "Cairow"، إن الفريق عبارة عن مجموعة من الشباب في أكاديمية لتعليم الرياضيات المائية، مشيرة إلى أن عدد المتدربين حوالي ارتفع من 200 إلى 300 شخص، بعد عام من تأسيسه.

وأشارت إلى أنهم يترددون على النيل بشكل مستمر نظرًا لطبيعة الأكاديمية، "بتجرح لما بشوف حاجة معدية مش نضيفة، للأسف معندناش الغيرة على الماية دي"، لافتة إلى أنهم أطلقوا عدة مبادرات لها علاقة بالمجتمع بالتعاون مع الشباب وجمعيات أهلية.

وأوضحت أن التمرين يبدأ في السادسة صباحًا مقسمة لعدة فترات تمتد حتى العاشرة، "مرة حد شايف حاجة فيقوم شايلها فقولنا نلم نفسنا ونطلع في رحلات نقعد ساعة أو نص ساعة ونشيل المخلفات".        

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