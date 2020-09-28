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محمد سامي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصيته على "فيسبوك"

كتب:

محمد عزالدين
06:23 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
محمد سامي

محمد سامي

قال المخرج محمد سامي، إنه فوجئ في الفترة الأخيرة بوجود رسالة من إحدى السيدات المقيمات في الكويت تطلب منه رد مبلغ من المال، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل اسمه وصفته على موقع "فيسبوك".

وتابع سامى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه قبل عامين أبلغه الكثير من الأصدقاء بأنه يوجد أحد الحسابات الوهمية باسمه على موقع التواصل "فيسبوك".

وأشار إلى أنه منذ فترة قريبة بدأ التحذير له يزداد من أصدقائه حول هذا الأكاونت الذى يطلب من الحالمين بالدخول إلى عالم الفن بإرسال أموال له وكذلك عدد من الصور من بعض الفتيات.

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