تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بنقابة الزراعيين

حددت النقابة العامة للمهن الزراعية، الأوراق والمستندات المطلوبة، من الخريجين الجدد بكليات الزراعة، للالتحاق بالنقابة.

وترصد "الوطن"، أبرز تلك الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بنقابة الزراعيين:

ـ أصل المؤهل أو صورة طبق الأصل معتمدة بخاتم شعار الجمهورية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة شخصية.

ـ صورة من تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

رسوم الاشتراك بالنقابة لأول مرة

ـ رسم القيد: 150 جنيها فقط لا غير + 10 جنيهات الدمغة.

ـ رسم الاشتراك السنوي: 87 جنيها فقط لا غير شامل الدمغة.

ـ رسوم كارنيه النقابة: 51 جنيها فقط لا غير شامل الدمغة.

وقال المهندس محمد الشورى، الأمين العام لنقابة الزراعيين، إن الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، كان قد وجه من بداية أزمة كورونا ببدء العمل الفوري في التحصيل الإلكتروني لخدمات النقابة، كبداية للتعامل الإلكتروني بين الأعضاء والنقابة لسداد الخدمات، وخاصة في سداد اشتراكات العضوية، واشتراكات صندوق التكافل، لتطبيق معايير الأمن الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشار الفيروس.

وأضاف الشورى، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الخدمات النقابية ستتم خلال الفترة المقبلة من خلال الإنترنت، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية بما يوفر الوقت والجهد على الأعضاء، ولفت إلى أنه لإجراء الخدمة، يقوم العضو بمراسلة الأرقام الخاصة بالنقابة على الواتس آب: 01005402819 – 01061564868، لتوضيح الخدمة المراد سدادها والاستعلام عن قيمتها.

وأكد أمين عام نقابة الزراعيين، أنه بعد تحديد التكلفة يتوجه العضو لأقرب فرع إحدى شركات الاتصالات لإجراء التحويل المالي شاملا المصاريف الإلكترونية للتحويل أو التحويل المباشر من المحفظة الإلكترونية للأعضاء المشتركين لأرقام النقابة الذى تم التواصل معها، وفى خلال 3 أيام عمل يتم إصدار إيصال السداد للعضو، وإرسال صورة إلكترونية له من خلال الواتس آب.