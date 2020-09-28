وفاة والد المذيعة هبة شامل

أعلنت مريم بدر تيسير، المذيعة بالتليفزيون المصري، عن وفاة اللواء أحمد شامل، والد الإعلامية هبة شامل، المذيعة بالفضائية المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتبت "مريم" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتقل إلى رحمه الله اللواء أحمد شامل والد الزميلة العزيزة هبه شامل، ربنا يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله ويربط على قلوبهم".

هبة شامل، المذيعة بالفضائية المصرية، قدّمت برامج عدّة، تناولت الشؤون المحلية والإقليمية، منهم "هنا إفريقيا" و"بلاد طيبة".