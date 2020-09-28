طرق تحصيل الطلاب للدرجات في العام الجديد: "أعمال السنة تضاف للمجموع"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، والمقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر القادم، ويستمر لمدة 33 أسبوعا، يتخللها إجازة نصف العام لمدة 15 يوما.

وحددت الوزارة آليات "تجميع" الطلاب للدرجات في مختلف المراحل الدراسية بالعام الدراسي الجديد، ومنها:

أعمال السنة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يتم احتسابها من خلال حضور الطالب إلى المدرسة في الأيام المحددة له ضمن الجدول الرسمي للمدرسة، فضَلا عن مجموعة من المعايير الأخرى، سيقوم المعلم برصدها من داخل الفصل المدرسي.

حضور وغياب

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن انتظام الطلاب في الحضور خلال الأيام المحددة لهم، سيكون له أثر إيجابي في تحصيل الطلاب للدرجات بنهاية العام.

وكشفت مصادر، لـ"الوطن" جانب من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس، العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة من حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف وأربعة لصفوف أخرى، مبينة أنَّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.

ولـ"التعليم المقلوب" مسميات أخرى، مثل الفصل الدراسي الخلفي والتعليم العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي.

وتمكّن هذه الطريقة الطلاب من قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المعلم، بحيث يذهب الطلاب للمدارس وهم يعرفون خلفيات الموضوعات التي سيتحدث عنها المدارس، كما تمكّنهم من التطبيق العملي في المدرسة وخارجها، في صورة تشبه التعلم الذاتي.

النظام الجديد يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات

ومن مميزات التعليم المقلوب، أنَّه يمكّن المدرس من تقديم تقييم أفضل لمهارات الطلاب، ويتحول لمحفز وموجه أكثر منه ملقن، كما أنَّه يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات، نظرًا لتعدد مصادر المعرفة أمامه وسهولة الحصول عليها في أي وقت.كما يعزز "التعليم المقلوب" الطرق النقدية في التفكير والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

وتعتمد جامعات دولية مثل "هارفرد" على هذا النمط مع التعليم، وتوسعت فيه بصورة كبيرة منذ بداية جائحة كورونا أواخر العام الماضي.

وكشفت المصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أنَّ الوزارة بدأت في تسجيل حلقات المناهج التعليمية التي ستذاع على القنوات والمنصات التعليمية، موضحة أنَّه سيتمّ بث هذه الحلقات على القنوات التعليمية وقناتين مختلفتين غير القنوات التعليمية سيعلن عنهما لاحقًا.

كما بينت المصادر، أنَّ الوزارة ستعلن عن خريطة الدروس للطلاب التي ستذاع على التليفزيون قبل بدأ الدراسة بعدة أيام، كي يستعد الطلاب وأسرهم للاستماع إليها.