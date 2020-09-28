6 حزبيين و24 مستقلا وغياب كامل للمرأة في دائرتي تلا والشهداء بالمنوفية

يتنافس 6 مرشحين حزبيين لمجلس النواب في محافظة المنوفية عن دائرة تلا والشهداء، في مواجهة 24 مستقلا، ويتنافس في الدائرة عضوان حاليان بمجلس النواب، ونجل السياسي الراحل طلعت السادات، وعدد كبير من المهتمين بالعمل السياسي، فيما دفع أحزاب مستقبل وطن، والمحافظين، والمؤتمر، والوفد الجديد، وحماة وطن، بمرشحين في الدائرة للبحث عن فرصة للتمثيل النيابي عن الدائرة، في ظل غياب كامل للمراة بدائرة المركز.

وشملت قوائم المرشحين إبراهيم يحيي خليف عضو مجلس النواب الحالي رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن، وكريم طلعت السادات رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، وعبد الحفيظ ذكي عبد الحفيظ رمز الأسد، ومنتصر محمد عبد الخالق رمز الحصان، وعلاء حسين عبد الواحد رمز المدفع، ومحمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، وحمدي عبدالله عبد الحفيظ رمز الفيل، وإيهاب محمد علم الدين رمز الكف.

كما شملت قائمة كشوفات الناخبين، حسام الدين حسان عبد الحليم رمز جرار زراعي عن حزب حماة الوطن، ومجدي حافظ موسي رقم رمز طائرة هليكوبتر، ووائل شاهين ابو زيد رمز الديك، ومديح فريد بقوش رمز الاتوبيس، وعبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي رمز سماعة الطبيب، ومحمد عبد الغني ابو احمد رمز السفينة، ومحمد محمد شرشر رمز الشمعة، وعبد المجيد راضي رمز دراجة نارية عن حزب الوفد الجديد، وعاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، وأحمد ابو بكر رمز نجفة.

وتشمل القائمة أيضا، أمير السعدني رمز المنشار، ونشأت السيد بريشة رمز السيف مرشحا عن حزب المؤتمر، وإيهاب ابوزيد عبدالباري رمز المكتب، ومحمد صلاح عبدالواحد رمز حقيبة اليد، وشادي السيد إبراهيم رمز بندقية الصيد، ومحمد عباس الجندي رمز الهدهد، وميخائيل فتحي رمز غصن الزيتون، وخالد فتوح الغباشي رمز العقرب ومحمد صلاح محمد رمز رأس حورس، وعلي حمدان حميدة العربي عن خزب المحافظين، وباسم عبدالمحسن خميس.