شروط لا يجب التنازل عنها في اختيار حضانة طفلك.. بينها التهوية

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بطرق الوقاية، الواجب اتباعها في الحضانات، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإذا كنت ولي أمر ولديك طفل في مرحلة الحضانة، يجب أن تتأكد من توافر هذه الإجراءات لحماية طفلك.

وجاءت الإرشادات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة في النقاط التالية:

1) فحص الأطفال قبل الدخول عن طريق قياس الحرارة، والتأكد من عدم وجود أي من الأعراض التالية احمرار في الخدين وصعوبة في التنفس وتنفس سريع وإرهاق وذلك في الحال العادية وليس بسبب القيام بمجهود بدني.

2) تطهير الأسطح والأماكن المشتركة مرة يومياً على الأقل، والاهتمام بتطهير دورات المياه بصفة مستمرة على مدار اليوم.

3) وجود شخص مدرب على أساليب مكافحة العدوى مسؤول عن ضمان تدريب والتزام جميع المتواجدين داخل الحضانة.

4) الطاولات والمقاعد المستخدمة يجب أن تكون قابلة للتطهير والتعقيم "عدم استخدام فرش من الأقمشة".

5) وجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد الاجتماعي.

6) تفضيل التهوية الطبيعية على المراح والتكييفات كلما أمكن.

7) تطبيق التباعد الاجتماعي الذي يشتمل على وضع مسافة متر واحد على الأقل بين مكاتب الأطفال.

8) عدم استخدام أدوات طعام مشتركة والاقتصار على الأدوات التي تستخدم مرة واحدة فقط.

9) وضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين لضمان التزامهم وحماية حقوقهم.

10) إيجاد آلية للتأكد من الالتزام بغسيل الأيدي ومكافأة الأطفال الأكثر التزاماً للتشجيع.

11) توفير أدوات النظافة الشخصية داخل الغرف "كمعقم لليدين أو الكحول".

12) تخصيص معلم أو اثنين ثابتين لكل مجموعة من الأطفال لتقليل الاختلاط.

13) فصل أوقات خروج الطلاب عن بعضهم البعض لتقليل الاختلاط.

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي موقفها حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا لمستجد في أي من الحضانات التي تستقبل الأطفال.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت من خلال مصارها لـ" الوطن" أنه في حال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكّد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.