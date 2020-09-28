نائب يشيد بأساليب الري الحديثة وتبطين الترع

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، باستراتيجية الدولة لتحويل الري بالغمر إلى الري الحديث، وكذلك خطة الدولة تبطين الترع، مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية إلى مختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أهمية عقد لقاءات وندوات مباشرة مع المزارعين، لتوعيتهم وإرشادهم بأهمية التحول إلى النظم الحديثة، يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وبالتالي زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة، وزيادة دخل المزارعين، وترشيد استهلاك الأسمدة.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة إلى تنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصة في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأضاف أن تبطين الترع مشروع قومي جديد ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة في مجال المحافظة على مياه الري وترشيد الاستهلاك والمحافظة على جودة المنتجات الزراعية، وأن هذا المشروع من شأنه الحفاظ على المياه وتقليل دورة الري وهدر المياه، مناشدًا المزارعين الحفاظ على المشروع وعدم إلقاء مخلفات نواتج الزراعة.

وأكد أن المشروع سوف يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين. وبما يعنى أن تعليمات الرئيس جاءت فى وقتها وبناء على معطيات الظروف التى تعيشها مصر حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي ضرورة فتح فرص عمل جديدة للأيدي العاملة وقوة التشغيل فى مصر.