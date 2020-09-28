221 مرشحا وقائمتين.. إعلان كشوف انتخابات النواب بالإسكندرية 

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الانتخابات في الإسكندرية، اليوم الاثنين، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي تضمنت قبول 221 مرشحًا في 6 دوائر من مرشحي النظام الفردي وقائمتين عن قطاع غرب الدلتا.

وأكد المشد، في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه جرى قبول قائمتي "الوطنية من أجل مصر ونداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا، واستبعاد 3 قوائم أخرى هي "الاختيار- صوت مصر- التيار المصري الوطني".

وفي الدوائر الـ 6 بالنظام الفردي، جرى استبعاد 27 مرشحًا بواقع 11 مرشحًا بدائرة المنتزه و6 بالدخيلة و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و3 بمحرم بك و2 بالعطارين.

وتأتي قرارات الاستبعاد بعد فحص الأوراق لعدة أسباب، منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح.

وقبلت اللجنة أوراق ترشح 221 مرشحًا بواقع 72 مرشحًا بدائرة المنتزه، و39 مرشحًا بدائرة الرمل، و27 مرشحًا بدائرة سيدي جابر، و28 مرشحًا بدائرة محرم بك، و12 مرشحًا بدائرة العطارين، و43 مرشحًا بدائرة الدخيلة.

وأغلق باب الترشح للانتخابات مجلس النواب في محكمة الإسكندرية الابتدائية، السبت الماضي، بتقدم 248 مرشحًا محتملًا و5 قوائم عن قطاع غرب الدلتا والذي يضم 3 محافظات وهم "الإسكندرية، مرسي مطروح، البحيرة".

وتخوض القوائم سباق الانتخابات عن الدائرة الرابعة المُمثلة عن قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي "الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد"، وتلقت اللجنة قائمةً احتياطية مكونة من 42 مرشحًا بديلة لكل قائمة.