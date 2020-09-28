المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين رضا عيد، ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، اليوم الاثنين، بمعاقبة تشكيل عصابي متخصص في تزوير أختام وعلامات لجهات حكومية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات والمحررات المزورة.

وأوضحت المحكمة أن أفراد التشكيل العصابي اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى ما بينهم، في ارتكاب تزوير محررات رسمية، تتضمن بيانات نجاح منسوب صدوره للإدارات التعليمية، وعقود بيع سيارات، وتوكيلات عامة رسمية، وبطاقات رقم قومي منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وكشفت التحقيقات عن أن التشكيل العصابي قام بارتكاب هذه الجرائم بطريق الاصطناع الكامل، على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات، وزيلوها بتوقيعات نسبوها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهات، ومهروها ببصمة أختام مقلدة، منسوبة لنفس الجهات، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى صحة قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، لاصطناع وتزوير الأختام والمحررات المنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهم، كما أثبتت تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، أن بصمات الأختام على الشهادات المضبوطة "مقلدة"، وينخدع بها الشخص العادي.

كما ثبت بالتقرير أن الملفات المخزنة على الذاكرة الإلكترونية "فلاشة"، المضبوطة بحوزة المتهمين، تحمل دلالات تزويرية وأن الأحبار والأدوات المضبوطة تستخدم في عملية الطباعة.