القبض على موظف بتهمة التلاعب ببطاقات التموين في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من القبض على موظف لاتهامه بالتلاعب في بطاقات التموين، تم ضبطه وبحوزته 45 بطاقة تموينية بقصد استخدامها في صرف مقررات الخبز المدعم بدائرة قسم الساحل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، إخطارا يفيد بضبط موظف إداري بأحد مكاتب التموين بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (45 بطاقة تموينية)، وبمواجهته قرر بأنها عهدته ولم يسبق استخدامها في صرف المقررات التموينية، وادعى حيازتها تمهيدا لتسليمها للمواطنين.

وأسفرت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن قيام المتهم باستخدام البطاقات المضبوطة حوزته في صرف مقررات الخبز المدعم من العديد من المخابز، مما يعد استيلاء على المال العام، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستغلا وظيفته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.