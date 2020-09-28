منصور: انفراد رئيس الوفد باختيارات القائمة الوطنية أدى لنتائج سلبية

قال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك أزمة اشتعلت في الحزب جراء المفاوضات التي أدارها رئيس الوفد في اشتراطاته للقائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تفتقر إلى المعايير المناسبة للتفاوض بين الأحزاب المشاركة، بحسب وصفه، وهو الأمر الذي أدى للوصول إلى النتائج السيئة التي أحرزها رئيس الحزب، خاصة أنه لم يعرض ما وصل إليه التفاوض مع الهيئة العليا لـ"الوفد".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن الهيئة العليا هي صاحبة الاختصاص والقرار في حزب الوفد، وهي التي تحدد قراراته السياسية والمشاركة في الانتخابات والمرشحين وأسمائهم طبقا للائحة الحزب.

وتابع: "رئيس الحزب أغفل عرض مفاوضاته بشكل متعمد ولم يصل إلى نتائج تليق بالوفد وتعبر عنه في هذه المفاوضات، ولم يخبر الهيئة العليا المنتخبة ما وصل إليه ولم يعرف أحد أسماء المشاركين في القائمة حتى أصبحنا نتتبع الأخبار من خارج الحزب وبالتالي فوجئنا بأسماء من خارج حزب الوفد التابعة لمستقبل وطن يتم وضعها على اسم حزب الوفد، وهذا يعد تزويراً ولا يليق بأقدم حزب في الشرق وصاحب ثورة 1919 وصاحب التاريخ الوطني الطويل والمساهمات في الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، وصولا إلى ثورتي يناير 2011 و30 يونيو، ودوره الحاسم فيهما".

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه كان من غير المقبول أن يتم تقديم الوفد وتذويبه وعدم الاعتداد به في التمثيل بقائمة تحالف الأحزاب، والذي أدار هذا رئيس الوفد، فكان رد الوفد الطبيعي هو الدفاع عن كيانه ووجوده، وكان قرار الانسحاب من القائمة الوطنية من أجل مصر، وتأكد ذلك في جلسة 17 سبتمبر الماضي، وأعيد تأكيد هذه القرارات في 19 سبتمبر، وقدمت الهيئة العليا قرار الانسحاب.