تفاصيل فيلم لم يكتمل لمحمد رمضان ومعز مسعود ممثلا

علمت "الوطن" أن الصورة الشهيرة التي انتشرت قبل عام كامل والتي جمعت الفنان محمد رمضان بالداعية معز مسعود كانت في بداية التحضيرات الخاصة بفيلم أسد أسود، والذي يقدم الداعية كممثل لأول مرة إضافة إلى كونه منتجا.

وقالت مصادر شهدت جلسات التحضير أن الفيلم الذي يدور حول عبد مملوكي يحرض المماليك على ثورة على الحاكم كان من المقرر له المشاركة في مهرجان الجونة العام الماضي على هامش الصلح بين نجيب ساويرس ورمضان، توقف لأسباب إنتاجية رغم أن معز حرص قبلها على التدريب على التمثيل من خلال بعض الورش على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر.

وأكدت المصادر أن الفيلم شهد عقبات إنتاجية بسبب التكلفة التي كانت ستصل لـ80 مليونا، في حين أن العائد المتوقع، لم يكن ليصل لنصف المبلغ.

وقالت المصادر إن محمد رمضان، كان يعترض على مشهد في الفيلم، يتعرض فيه البطل لعملية "إخصاء"، كعقاب له باعتباره عبد يحاول عمل ثورة في البلاد.

يذكر أن الداعية معز مسعود يثير جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة بسبب زيجاته المتنوعة التي جعلت منه مثار انتقاد وسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تصدر عن الداعية السابق أي ردود حول شائعات زواجه من الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، فيما رجحت المصادر أن يكون معز نفسه هو من سرب هذه الأخبار بنفسه سعيًا للعودة إلى التريند الذي انحسر عنه طيلة الفترة السابقة.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاى معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

ولم تنجح "الوطن" في التواصل مع الداعية الذي يستخدم خاصية في تليفونه تتيح له الاتصال فقط دون الرد على الاتصالات الواردة، فيما لم يرد على استفساراتنا حول هذه القصة عبر رسائل الواتس آب.