أسماء ورموز ومهن.. 140 مرشحا على 10 مقاعد فردية في قنا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في محافظة قنا.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب 2020، وعددهم 140 مرشحا في 4 دوائر انتخابية يتنافسون على 10 مقاعد فردية.

الدائرة الأولى ومقرها "بندر قنا" ومخصص لها مقعدين فرديين

امبارك أبو الحجاج إبراهيم إسماعيل، وشهرته امبارك أبو الحجاج، رمز المسدس. جمال محمد أحمد عامر عوض، وشهرته العمدة مبارك عامر، رمز السلم. جمال حسن محمد النجار، وشهرته جمال النجار، رمز السلم. سعد ابراهيم حسن أبو زيد، وشهرته سعد الخيام. مصطفى محمود محمد مصطفى، وشهرته مصطفى محمود محمد، رمز الكف. شعبان فخري موسي محمود، شهرته شعبان شيفون، رمز ساعة اليد. محمود عبدالسلام أحمد محمد، شهرته محمود عبدالسلام الضبع، رمز الصقر. حسن محمود سليمان محمد، شهرته: حسن شحاتة، رمز الغزال. محمد سعيد إسماعيل محمد إسماعيل، شهرته محمد الدويك، رمز الديك. محمد الديب محمد سليمان، شهرته الدكتور محمد الديب، رمز منبه. محمد أحمد محمد محمد، شهرته محمد الجبلاوي، رمز الأتوبيس. أشرف محمد أحمد محمد، شهرته أشرف صلاح بدوي، رمز عنقود عنب. علاء حسب الله حسن محمد، شهرته علاء عيد الجبلاوي، رمز حاسب آلي. محمد نور بهيج علي محمد عثمان، شهرته محمد نور بهيج الفلت، رمز دراجة نارية. هيثم جاب الله، وشهرته أبو الحجاج خلف الل ، رمز المدفع. أحمد عبداللطيف محمود سيد، شهرته أحمد الشيخ، رمز مسلة. منصور محمد خليل محمد إبراهيم، شهرته منصور الفاوي، رمز غصن زيتون. عبدالرحيم شعبان أحمد نوبي، شهرته يوسف العوال، رمز شعلة. أحمد علي محمد حسن، شهرته أحمد علي دويك، رمز فنار. عوض بشري سدره عيسى، شهرته عوض سدرا، رمز الشمس. سعودي صابر أحمد علي، شهرته سعودي الشريف، رمز الفيل. أحمد يوسف محمد أحمد، شهرته احمد يوسف العمدة، رمز قبة. بهاء محمد حسن عمر، شهرته بهاء الحجيري، رمز طائرة هليكوبتر. أحمد أبو الخير دسوقي علي، شهرته أحمد أبو الخير، رمز جرار زراعي. محمود محمد عاشور أحمد، وشهرته محمود عاشور، رمز راديو. محمد شعبان عبدالرحيم عبد الجواد، شهرته محمد عبدالجواد عارف، رمز بندقية صيد. خالد محمد مصطفى محمد موسى، شهرته خالد موسى، رمز سماعة الطبيب. محمد عباس إبراهيم محمد، شهرته محمد الشخيبي، رمز كاميرا. محمد علي حسين محمد عبدالرحيم، شهرته محمد علي، رمز سيارة مطافئ. سعيد محمد ملازم محمد، رمز سيارة الإسعاف. أبو المجد عبدالرحيم مصطفى محارب، شهرته محسن محارب، رمز مسطرة. أحمد رشاد فكري، رمز سفينة. محمد حسن علي عبدالرحيم، شهرته محمد حسن الجهل، رمز ميكروفون. نصر الدين رمضان محمد محمد، شهرته نصر الدين، رمز ولاعة. محمد سعد عسران محمود، شهرته محمد عسران، رمز مروحة. عبد الله أبو العلي مرعي إبراهيم وشهرته عبدالاه، رمز مظروف بريد. أحمد عبدالسلام محمد مصطفى، شهرته أحمد عبدالسلام الشيخ، رمز نخلة.

الدائرة الثانية ومقرها قوص وتضم قوص ونقادة وقفط ومخصص لها 3 مقاعد فردية

محمد كامل أحمد الصغير، وشهرته محمد كامل فتيحي، الوظيفة مراجع مراقبة العهد بالإدارة الصحية، رمز المسدس. محمد طايع سعد نصرالله عيد، وشهرته محمد طايع، رجل أعمال، رمز الكف. عبدالراضي عربي محمد محمد حسن، شهرته عبدالراضي عربي، الوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، رمز السلم. أبوالحسن حسن الجزار أحمد، شهرته أبوالحسن الجزار، الوظيفة مزارع، رمز الأسد. نجاح عبدالفتاح الصغير سباق، شهرته العمدة نجاح سباق، الوظيفة أخصائي اجتماعي، رمز الحصان. جمال مصطفى محمد محمد، وشهرته جمال مصطفى أبوجعبور، الوظيفة مدير بنك مصر الأقصر الإسلامي، رمز ساعة يد. علي عبدالقادر محمود أحمد، وشهرته علي عبدالقادر، الوظيفة مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بقوص، رمز الغزال. هدى محمود علي محمد، الشهرة هدي العواري، الوظيفة مشرف اجتماعية أول إدارة قوص التعليمية، رمز الشمعة. كريمان إبراهيم محمد حسن، والشهرة كريمان ابراهيم حماد، الوظيفة محامية، الرمز تمثال نهضة مصر. اشرف عبدالوهاب محمد محمود، وشهرته اشرف ابودقة، الوظيفة حاصل علي ليسانس حقوق، رمز الصقر. محمد محمود ابوبكر، شهرته عاصم القاضي، الوظيفة مامور ضرائب بمامورية ضرائب الأقصر، رمز المسلة. اشرف ابوالفضل احمد عبدالعاطي، الوظيفة صاخب شركة المهندس للاستيراد، رمز الديك. عبدالنبي اسماعيل احمد، وشهرته عبدالنبي احمد اسماعيل، الوظيفة صاحب شركة استيراد وتصدير، رمز التمساح. عدلي عبدالجبار محمود ، وشهرته عدلي عبدالجبار محمود احمد، الوظيفة موظف ادارة الشباب والرياضة بقفط، رمز التفزيون. سعيد محمود حسين عبدالله، شهرته سعيد الخطيب، الوظيفة صيدلي، رمز الأتوبيس. مجدي قرشي يوسف حسين، الوظيفة موجه بالتربية والتعليم، رمز الفنجان. محمد محمود حداد شحات، وشهرته محمد الحداد، الوظيفة اعمال حرة والزراعات والعقارات، رمز المدفع. احمد عبدالله علي ابراهيم، وشهرته أحمد القو، الوظيفة مجامي حر، رمز بندقية صيد. عبدالغني زيدان علي زيدان ، الوظيفة محامي، رمز الدراجة النارية. محمد محمد سليم وشهرته محمد سليم عسكر، الوظيفة عضو مجلس النواب السابق ، رمز طلمبة المياه. سامي فتحي دسوقي، وشهرته سامي الدسوقي، الوظيفة، حاصل علي دبلوم صنايع، رمز العقرب. رويدا حسانين عبد الله، شهرتها أم صالخ، الوظيفة حاصلة علي دبلوم ثانوي تجاري، رمز عنقود العنب. احمد محمد أمين عمر، الشهرة احمد امين غلاب، الوظيفة صاحب شركة مقاولات، رمز الفيل. محمد حسين محمد، الوظيفة مهندس زراعي، رمز الحفار. احمد الجندي أحمد، الوظيفة حاصل علي دبلوم تجاري، رمز سماعة أذن. احمد عبد الغني محمد، الشهرة أحمد الرشيدي الشيخ، الوظيفة مدرس أول إدارة قوص، رمز الفراشة. عبد القادر احمد هاشم، الشهرة عبد القادر الهاشمي، الوظيفة استاذ مساعد بطب قنا، رمز السد العالي. احمد جابر احمد، الشهرة مهندس احمد جابر، الوظيفة مهندس زراعي، رمز المروحة. عبد المريد احمد حجاج، الشهرة القاضي عبد المريد، الوظيفة ماذون شرعي نيابة قوص، رمز طائرة هليكوبتر. حمدي احمد ابراهيم، حمدي الديب، الوظيفة علي المعاش، رمز التليفون المحمول. اشرف صبري بربري، الشهرة اشرف صبري، الوظيفة صاحب مكتب توريدات عمومية، رمز الهلب. محمد احمد شوال، الوظيفة مدير التفتيش المالي والاداري بالتامين الصحي، رمز السفينة. عبد اللطيف احمد شعلان، الشهرة عبد اللطيف شعلان، الوظيفة مراقب بالبنك الاهلي المصري، رمز الحرية. خطاب علي خطاب، الوظيفة مؤذن مسجد، رمز الشاكوي. رمضان أبو السعود الطيري، الوظيفة صاحب ومدير شركة أوسكار للاعلان، رمز منزل. عادل عبد العزيز مرسي، الشهرة عادل الفتيحي، الوظيفة مصرفي عالي البنك الاهلي، رمز سيارة نقل. وردة محمد بخيب، وردة بدوي، الوظيفة رئيس قسم التدريب بإدارة قوص، رمز مروحة يد. حسني محمود حسن، الشهرة حسني اباظة، الوظيفة مراجع حسابات، رمز جرس. علاء الدين حلمي، الشهرة علاء حلمي، الوظيفة رئيس وحدة خدمات بالبترول، رمز ميكروفون. صبري يوسف داود، شهرته العمدة صبري، الوظيفة عضو مجلس نواب، رمز تمثال رمسيس. هاشم السيد هاشم، الشهرة هاشم الادريسي، الوظيفة مقاولات عامة، رمز جرار زراعي.

الدائرة الثالثة ومقرها نجع حمادي وتضم نجع حمادي ودشنا والوقف ومخصص لها 3 مقاعد فردية

اللواء خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر خلف الله، وشهرته خالد خلف الله، لواء سابق بالشرطة، مستقل عن حزب مستقبل وطن، رمز المسدس. سيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد، وشهرته سيد أبو زيد، لواء شرطة، عن حزب حماة وطن، رمز الجرار الزراعي. حسين فايز أبو الوفا محمد، مدير عام الأمانة العامة لمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب. السيد محمد منوفي علي اسماعيل، وشهرته السيد المنوفي، عمدة قرية المصالحة، بنجع حمادي، عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ. محمد أحمد محمد الأمين أحمد، وشهرته العقيد محمد الأمين البهجوري، عقيد جيش، عن حزب المؤتمر، رمز السيف. محمد عبد الغني أحمد حسين، وشهرته محمد الخولي، صحفي بدولة الكويت، مستقل، رمز الصقر. محمد جاب الله عبد العزيز محمد، وشهرته محمد جاب الله، صاحب ومدير شركه الماسة للتوريدات والمقاولات، عن حزب حماة الوطن، رمز الكف. هاشم مكي فداوى مكي، وشهرته هاشم مكي البطحي، بالمعاش، بالشباب والرياضه سابقا، مستقل، رمز الحصان. محمد عطا الله برشاوي نافع، وشهرته محمد البرشاوي، عامل زراعي، عن حزب المصريين، رمز المدفع. عبد الباسط عبد النبي محمود عبد الله، وكيل معهد، مستقل، رمز الأسد. غادية عبد القوي محمود حفني، وشهرتها غادة عبد القوي الهمامي، وكيل مدرسه الشاورية الإعدادية، مستقل، رمز ساعة اليد. سالم عبد الرافع صادق محمد، وشهرته، العمدة سالم عبد الرافع، لا يعمل، مستقل، رمز التمساح. الحساني أبو المجد أحمد محمد محمود، مدير مدرسة، مستقل، رمز الأتوبيس. سيف الله محمد نصر الدين محمد الصافي، وشهرته سيف نصر الدين الصافي، لواء شرطه سابق، رمز الطائرة الهليكوبتر. محمد حسن فهيم اسماعيل، رئيس هندسة كهرباء قنا، مستقل، رمز المروحة. خليفة الصغير على محمد، وشهرته خليفة الصغير على محمد، وكيل مديريه أوقاف سوهاج ومكلف بالعمل والتفتيش العام بديوان عام الأوقاف، مستقل، رمز السهم. مايكل عاطف حبيب جرجس، وشهرته مايكل عاطف، أعمال حرة، مستقل رمز مظروف البريد. عوني أسعد السيد عبد العال، وشهرته عوني عربود، محام، مستقل، رمز السفينة. حمدي أحمد أبو المجد مغربي، فني سباكة ألومنيوم، مراقب جودة بشركة مصر للألومنيوم، مستقل، ورمز عنقود العنب. مصطفى خلف كامل عمر، وشهرته مصطفى خلف لواء قوات مسلحة بالمعاش، مستقل، ورمز المسلة. أميرة عمر محمد عثمان وشهرتها، أميره عمر، محام، مستقل، رمز بندقية الصيد. أحمد عبد المنصف رمضان صادق، وشهرته أحمد الديربي كاتب اول بإدارة نجع حمادي التعليميه، حزب الاتحاد، رمز الطبق الطائر. ماجد أديب فهيم عطية، وشهرته ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب الحالي، مستقل، رمز السد العالي. محمد يوسف شمندي محمد، وشهرته محمد شمندي، محاسب بشركة المصريه للكهرباء مستقل رمز الغزال. خاله حماده قاسم محمد الشاذلي، وشهرته خالد الشاذلي، لواء شرطة بالمعاش، حزب المحافظين، رمز تمثال رمسيس. أحمد الملقب صلاح الدين محمد موافي محمود ابو العلا، وشهرته اللواء أحمد الملقب ضابط شرطة بالمعاش، مستقل، رمز سيارة النقل. عمرو علي عبد الباقي محمد، وشهرته عمرو عبد الباقي، مفتش بالضرائب العامة، مستقل، رمز الفيل. حسن فتحي محمد يوسف أحمد، صاحب معرض موبليات، مستقل، رمز سيارة الإسعاف. أحمد مختار عثمان محمد أبو بكر، وشهرته أحمد مختار، محاسب بالبنك الزراعي بالمعاش، حزب الوفد الجديد، رمز النخلة. 3سامح عبد اللطيف علي سليم، وشهرته سامح عبد اللطيف، مشرف بالشركة السعودية، حزب الحرية، رمز الميكروفون. عمرو طارق محمد أحمد، وشهرته عمرو السباعي، محام، حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتشت ومخصص لها مقعدين فرديين