رموز النواب: كليوباترا والخريطة للقوائم وقلم وصاروخ ورغيف للفردي

عادة ما يتسابق المرشحون في أي انتخابات على اختيار الرمز الانتخابي الذي يكون له مدلول معين، يلازمه طوال حملته الانتخابية، وكان على رأسهم مرشحو الأحزاب السياسية، على مقاعد الفردي، الذين حاولوا توحيد الرمز الانتخابي على مستوى الجمهورية.

حصل معظم مرشحي حزب مستقبل وطن "فردي" على اختيار رمز قلم، فيما يخوض مرشحو حزب حماة الوطن برمز الجرار الزراعي، أما حزب الشعب الجمهوري، فحصل مرشحوه على رمز " صاروخ"، أما حزب المصري الديمقراطي، فينافس معظم مرشحيه برمز "رغيف العيش"، أما مرشحو حزب الوفد الجديد، فينافسون برمز "نخلة"، أما حزب الحركة الوطنية، فيحمل مرشحوه رمز "برج الكهرباء"، أما حزب النور فكعادته احتفظ مرشحوه برمز "فانوس".

أما القوائم الانتخابية فحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على رمز "كليوباترا"، أما قائمة نداء مصر، فحصلت على رمز الخريطة، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على رمز "السلم".

الهيئة الوطنية تخصص 158 رمزاً للفردي

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 85 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، وخصصت 137 رمزًا لنظام القوائم الانتخابية، و158 رمزًا لـنظام الفردي.

وأعلنت الهيئة إنه في شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني للقائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه، وتتولي الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرموز الانتخابية لتلك القائمة خلال 24 ساعة على أن يراعي تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمترشحين بالنظام الفردي يضمن المترشح طلب ترشحه باختيار رمز من الرموز المتاحة، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح أولًا بأول بناء على ما جاء بالطلب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خاليًا من تحديد الرمز المطلوب تتولي اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.

وأكدت الهيئة أنه للمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص أحد الرموز المتاحة السابق تخصيصها لهذا الحزب.