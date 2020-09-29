حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة بنفسه ويمكن أن يكون قائد ناجح، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمدك بالقدرة على التخطيط وتستطيع أن تحدد مسارك وأهدافك فقط لا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.