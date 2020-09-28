بعد استبعاد 11.. المنتزه بالإسكندرية الأكثر ترشحا بـ72 على 4 مقاعد

تشتد المنافسة بين المرشحين المحتملين على دائرة المنتزه الدائرة الأولى بالإسكندرية في الانتخابات البرلمانية مجلس النواب 2021، وذلك بعد ترشح 72 مرشحا محتملا على 4 مقاعد مخصصة للدائرة، وذلك بعد استبعاد 11 مرشحا في مرحلة الفحص.

ووفقا للكشوف النهائية المعلنة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأعلى ترشحا ومنافسة بين المرشحين، فإن المواجهة تشتد بين مرشحي الأحزاب الذين بلغ عددهم 15 مرشحا و57 مستقلا.

ويبلغ عدد مرشحي الأحزاب المحتملين 15 مرشحا، بينهم 4 لحزب مستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري، ومرشح لحزب المؤتمر، ومرشحان لحزب مصر القومي، ومرشح لحماة الوطن، ومرشح الوفد الجديد، ومرشح لحزب الإصلاح والنهضة، ومرشح لحزب مصر المستقبل، ومرشح لحزب الجيل الديمقراطي، ومرشح حزب النور، مرشح لحزب المحافظين.

ويأتي أبرز المرشحين في الدائرة الأكثر كثافة سكانية بالعاصمة الثانية، التى يوجد بها 3 أحياء وهى "المنتزه أول، المنتزه ثان، المنتزه ثالث"، هم النواب الحاليون بمجلس النواب، النائبة مي محمود، التى تتواجد بين مرشحي المستقلين، والنائب أبو عباس فرحات التركي، ونبيل محمد سليم.

كان المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الانتخابات في الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعلن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، التي تضمنت قبول 221 مرشحًا في 6 دوائر من مرشحي النظام الفردي، وقائمتين عن قطاع غرب الدلتا.

وأكد المشد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه جرى قبول قائمتي "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا، واستبعاد 3 قوائم أخرى هي "الاختيار- صوت مصر- التيار المصري الوطني".

وفي الدوائر الـ6 بالنظام الفردي، جرى استبعاد 27 مرشحًا بواقع 11 مرشحًا بدائرة المنتزه، و6 بالدخيلة، و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و3 بمحرم بك و2 بالعطارين.

وتأتي قرارات الاستبعاد، بعد فحص الأوراق لعدة أسباب، منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح.

وقبلت اللجنة أوراق ترشح 221 مرشحًا بواقع 72 مرشحًا بدائرة المنتزه، و39 مرشحًا بدائرة الرمل، و27 مرشحًا بدائرة سيدي جابر، و28 مرشحًا بدائرة محرم بك، و12 مرشحًا بدائرة العطارين، و43 مرشحًا بدائرة الدخيلة.

وأغلق باب الترشح للانتخابات مجلس النواب في محكمة الإسكندرية الابتدائية، السبت الماضي، بتقدم 248 مرشحًا محتملًا و5 قوائم عن قطاع غرب الدلتا والذي يضم 3 محافظات وهي "الإسكندرية، مرسي مطروح، البحيرة".