جامعة المنصورة تشارك في افتتاح الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف

شارك الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، في إطلاق الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف للجامعات "UCCD 2020"، والذى افتتح فعالياته الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك بالافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، مع عدد من مسئولي المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة.

وشهد الافتتاح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرنسيس ريتشاردوني، ومستشار الجامعة الأمريكية، والدكتور أشرف حاتم، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، ورؤساء 10 جامعات حكومية مصرية، كما شارك البنك الأهلي المصري كشريك رئيسي معً أكثر من 40 شركة في تقديم فرص العمل والتدريب في الحدث الذي استضافته المراكز الجامعية للتطوير المهني.

وتستضيف المراكز الجامعية للتطوير المهني، الملتقى، وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومُنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية في القاهرة في 10 جامعات هي: الإسكندرية، عين شمس، أسوان، بني سويف، المنصورة، المنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الشهادة الجامعية، إلا أنها وحدها لم تعد كافية، وأن سوق العمل يعطى الأولوية لأصحاب المهارات، وعلى هذا يعد تنظيم ملتقى التوظيف الافتراضي فرصة عظيمة لرفع قدرات طلاب الجامعات المصرية وتأهيلهم للمنافسة بعد التخرج خاصة في القطاعات والتخصصات الحديثة.

وأضاف الوزير: "مراكز التطوير المهني التي قامت بتنفيذها الجامعة الأمريكية تقوم بدور هام في مساعدة الطلاب لتطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم لملاءمتها، ورفع مستوى الخريجين، مشيرًا إلى أن عدد المراكز بلغ 15 مركزًا تتواجد به 10 جامعة حكومية واستطاعت الوصول لشريحة كبيرة من الطلاب. ومثل هذه الفعاليات تعد فرصة متميزة لكلا الطرفين، فهي توفر الفرصة لقطاع الأعمال والشركات للحصول على أفضل العناصر البشرية من المتميزين القادرين على المنافسة بسوق العمل وكذلك تربط التعليم بقطاع الصناعة".

وصرح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بأن الجامعة تسعي دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقاً بين المجتمع الجامعي ومتطلبات سوق العمل وتعزيز علاقات التعاون مع أصحاب الأعمال لخلق الوظائف وتمكين الشباب، ويٌعد الملتقي الافتراضي الأول للتوظيف هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية كمنصة ثلاثية الأبعاد لطلاب وخريجي الجامعة على احتياجات سوق العمل الحقيقي لما يقدمه الملتقى من فرص توظيف حقيقية بالإضافة إلى فرص تدريب تستهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب وخريجي الجامعة وفق الاحتياج الفعلي لمنظومة العمل.

وبحسب بيان جامعة المنصورة يعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني بالجامعات 2020، حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات في بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) / أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات وإنزال المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars)، ويستخدم المعرض الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي.