محلل سياسي: الداخلية نجحت في مقتل إرهابيي الأميرية قبل تنفيذهم أي عملية

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نجاح وزارة الداخلية في قتل عنصريين إرهابيين شديدي الخطورة اليوم شيء مهم جدًا، خاصة أن هجوم الداخلية عليهم جاء قبل قيامهما بأي عملية إرهابية.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك جهدًا أمنيًا ًاومعلوماتيًا واستباقيًا كبير من أجل رصد تلك الخلية، وسط قائمة طويلة من الأهداف لتلك الخلية في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن تلك الخلية تابعة لجماعة الإخوان.

وتابع: "الخلية التي تم قتل العنصريين منها تابعة لجماعة الإخوان موجودة في حي الأميرية استغلت أعياد المسحيين حاولوا عمل عمليات إرهابية في أوقات الاحتفالات، ودخلوا على حي الأميرية، واستأجروا إحدى الشقق السكنية في وسط حي سكني كبير به أعداد كبيرة من السكان".

وأشار إلى أنهم نجحوا في الوصول إلى الإرهابيين قبل أن ينفذا أي عملية إرهابية من التي تم التخطيط لها.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية قامت باختراق إلكتروني لاتصالات تلك الخلية، بين الخلية وأعضاء خارج مصر، والمؤسسة الخارجية هي التي كلفت بتواجد الداخلي في مصر في حي الأميرية من أجل استغلال فترة أعياد المسحييين من أجل تنفيذ مجموعة من العمليات الإرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصريين إرهابيين بعد مداهمة شقة في محافظة القليوبية شمال القاهرة قبل تنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: في إطار جهود ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وتابع البيان: وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية آنذاك، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وأضافت الداخلية المصرية أن تم على الفور مداهمة تلك الشقة، وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية، وطبنجة ماركة حلوان، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.