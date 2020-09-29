رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:20

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:10

أذان المغرب 05:43

أذان العشاء 07:00

 مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء 07:06

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:19

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:09

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء 07:00

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:11

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 07:02

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:19

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:09

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء 06:57

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-9-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27-9-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-9-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر