استنئاف أعمال البناء للمباني ذات التراخيص السارية بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القرار رقم 1134 لسنة 2020، باستنئاف أعمال البناء للمباني الحاصلة على تراخيص سارية، على ألا تتجاوز أعمال البناء المنفذة عن أربعة أدوار، وذلك لحين إصدار أي تعليمات جديدة للاشتراطات البنائية.

وكان "رحمي"، أعلن أن المحافظة تلقت حتى اليوم 74 ألفا و408 طلبات تصالح بالمراكز التكنولوجية، بإجمالي 548 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحافظة وفرت كل الإجراءات للتيسير علي المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

وأعلن المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

يذكر أن محافظة الغربية، قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65%.