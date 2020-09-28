"التعليم" تعلن الضوابط العامة لنظام الدراسة في الفصل الأول
كتب:
الوطن
09:27 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.
وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:
- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.
- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.
- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملًا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعًا (مدة الفصل الدراسي).