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"التعليم" تعلن الضوابط العامة لنظام الدراسة في الفصل الأول

كتب:

الوطن
09:27 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملًا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعًا (مدة الفصل الدراسي).

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