مساعد رئيس "الوفد" ينتقد سياسات "أبو شقة": ما يحدث هراء وغير مقبول

شن طارق سباق، مساعد رئيس حزب الوفد، هجومًا حادًا على رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، حيث ذكر أن حزب الوفد لم يخذل المواطنين ومتابعيه بالأخص، كما أنه لم يخذل القيادة السياسية أيضا، موضحًا أن حزب الوفد منذ يقف دائما مع الدولة ورئيسها وجيشها الوطني والشرطة.

وأضاف "سباق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن رئيس حزب الوفد منذ عام تقريرًا كان يتحدث دائمًا عن أن الحزب سوف يمثل بشكل لائق داخل المجالس المنتخبة القادمة، وكان دائمًا يتحدث عن أعداد كنت أراها أعدادًا غير منطقية تمامًا.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن الحزب الوفد من أقدم الأحزاب في مصر ورقم 2 على مستوى العالم، ويأخذ 6 مقاعد في القائمة الوطنية، فهذا هراء وحديث غير مقبول نهائيا، وأنه تحت أي بند سوف تجري انتخابات قائمة أو فردي، فالأعداد التي كان يتحدث عنها رئيس الحزب غير منطقية.

وأوضح أن بهاء أبو شقة صرح أنه سيتم أخذ 120 مقعدًا للحزب في انتخابات النواب والشيوخ، رغم أنه حتى الآن الحزب لا يعرف من المرشحين في القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2020، وعندما يتساءل الذين من المفترض ترشحهم ولا يجدون أنفسهم ضمن القوائم أو الفردي ويتوجهون إلى رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة للإجابة فيجيبهم بجملة واحدة وهي "الأمن رفضك".