"مصارين البطن بتتعارك".. شقيقان يتصارعان على كرسي الحصانة أمام القضاء

"مصارين البطن بتتعارك".. هذا ما حدث بدائرة الخليفة والمقطم، بعد أن وقف أخوان مترشحان على نفس المقعد بانتخابات مجلس النواب، أمام المحاكم، يحاول كل منهما استبعاد أخيه من السباق، والطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بقبول أوراق ترشح الآخر في انتخابات مجلس النواب، واستغل كل طرف القضايا المقيدة ضد كل منهما، كسند للطعن في سمعة أخيه.

وعن تفاصيل القصة، تعود فصولها لإقامة "س. ح" الأخ الأول دعوي امام مجلس الدولة، طالب فيها باستبعاد شقيقه "ج. ح" من قوائم المقبولين في الترشح للانتخابات، لأنه سيئ السمعة، ولا يصلح لخوض الانتخابات، التي أساسها حسن السمعة، ولم يكتف بذلك، بل قام بجلب مستندات تؤيد ما ادعاه بعدد القضايا المتهم فيها أخيه"ج. ح".

الأخ عن أخيه: عليه شيكات بدون رصيد ومينفعش يدخل انتخابات

وسرد الأخ الأول "س. ح"، القضايا التي اتهم فيها أخيه وصدر ضده أحكام، التي تجاوزت الخمسة عشر قضية، وجاء منها على سبيل المثال:

- القضية رقم 9403 لسنة 2012 جنح حدائق القبة، شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 أشهر.

- القضية رقم 9218 لسنة 2015 جنح حدائق القبة شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة.

- القضية رقم 4892 لسنة 2012 جنح حدائق القبة شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس سنه

أما الأخ الثاني "ج.ح"، فأقام دعوي أمام مجلس الدولة، حملت رقم 61166 لسنة 74ق، طالب فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح شقيقة "س.ح"، على سند من أنه سئ السمعة أيضا، ولا يصلح لخوض الانتخابات التي أساسها حسن السمعة.

الأخ الثاني عن أخيه: متهم في قضايا فساد مالي وإهدار المال العام

وأضاف "ج.ح"، أنه شقيقه صدرت ضده أحكام بالحبس في عدة قضايا، وأحاله محافظ القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق معه، فيما انتهى التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2020 شئون قانونية محافظة القاهرة والمتضمن وقائع فساد مالي وإداري وتجاوزات ترقى إلى مرتبة العدوان والغدر على المال العام.