صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق "تحسين الأحوال"

أكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، بدء إجراءات صرف 1500 جنيه لجميع العاملين في الجامعة، سواء المثبتين أو المتعاقدين أو المؤقتين، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الجامعة لتحسين الأحوال المعيشية لجميع العاملين بها.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن صرف هذه المبالغ يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، خلال اجتماعه الأخير في 17 أغسطس الماضي، موضحاً أن هذا الصندوق يهدف إلى العمل على خدمة العاملين بالجامعات المصرية وتحسين أحوالهم.

ولفت "الجمال" إلى أنه من المقرر أن يستفيد من هذا القرار 27 ألف و432 موظفاً من العاملين بجامعة أسيوط، ما بين مثبتين ومؤقتين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة، مشيراً إلى أنه يجري اعتماد مبلغ 41 مليون و148 ألف جنيه، لذلك الغرض، خصماً من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات.