بروتوكول بين الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم بمجال التدريب

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في مجال التدريب والدراسات العليا، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح "مرسى" أنَّ الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المتميزة في مجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية من أجل التعاون معها للإشتراك فى تنفيذ البرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم من الدرجة الأولى (الأباء – الأبناء – الأزواج) للالتحاق في برامج الدراسات العليا المهنية بعروض وأسعار مميزة لهم.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنَّ هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي وتأهيل الكوادر الشابة بالوزارة لتولى المناصب القيادية من خلال منحهم فرص للإلتحاق ببرامج الماجيستير المهني (MBA) وبرامج الدكتوراة المهنية (DBA) في تخصصات ( إدارة الأعمال – المصارف – التسويق – الموارد البشرية – الإدارة المالية – الأسواق المالية).

ومن جهته، أعرب الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن سعادته للجهود التي تبذلها الوزارة لتدريب وتأهيل كوادر العاملين بها في كل المجالات والتخصصات والتي تتضمن تنفيذ خطة تدريب سنوية يتمّ تنفيذها بالتعاون مع الجهات التدريبية المتخصصة ومن بينها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

وأضاف "هديب" أنَّ الأكاديمية تمنح العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم من الدرجة الأولى منحة جزئية قدرها 40% على رسوم المواد الدراسية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA) داخل القاهرة و30% بالمحافظات، كما تمنحهم منحة جزئية قدرها 30% على برنامج الدكتوراة المهنية (DBA) على رسوم المواد الدراسية للبرنامج داخل القاهرة و25% بالمحافظات ومنحة إضافية قدرها 5% لخريجي الأكاديمية من حملة الماجيستير المهني (MBA).

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، بأنَّ هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية للعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم فى إطار منظومة تؤمن بالتحدى وتكافؤ الفرص، مضيفاً أنَّه سيتمّ الإعلان على العاملين بالوزارة بشروط الإلتحاق والمواد الدراسية وأسعار المنح المقدمة ومواعيد الدراسة تفصيلياً، مؤكّداً أنَّ التقديم لهذه المنح سيكون عن طريق الوزارة فقط.