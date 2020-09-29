سقوط قياسى جديد لليرة التركية

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار الأمريكي، الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز، ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد، سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وبلغت الليرة التركية مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار الأميركي، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.