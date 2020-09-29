تعرف على شروط الحصول على قرض "الأورمان" وبنك القاهرة للمشروعات الصغيرة

اتفقت جمعية الأورمان مع وزارة الهجرة، على تقديم عدد من المشروعات الصغيرة، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لمنع الهجرة غير الشرعية، ويتضمن البرتوكول 2000 مشروع صغير لـ2000 شاب، تضمن لهم الحياة الكريمة، والحصول على دخل ثابت يستطيعون به مواكبة متطلبات الحياة، وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة، بتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه، وبدء أمس، توزيع 50 مشروعا صغيرا في المنيا، وتوزيع الشيكات على الشباب، وجميعهم حرفيين ومهنيين، والقروض متاحة للشباب في كافة محافظات الجمهورية.

وتبلغ قيمة القرض 21 ألف جنيه، يرد منها بعد نجاح وتحقيق أرباح من المشروع، 14 ألف جنيه فقط، إذا ثبت نجاحه فعليا، فيما تمنح الأورمان وبنك القاهرة 7 آلاف جنيه منحة لا ترد، ويسدد مبلغ 14 ألف جنيه على دفعات تصل إلى 40 شهرا، ويمكن للشباب التقدم للحصول على هذا القرض من اليوم، في مكاتب جمعية الأورمان المختلفة الموجودة في محافظات الجمهورية.

ويوضح اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، لـ"الوطن"، أن الجمعية تتابع المشاريع والشباب بشكل شهري، وتصوير المشروع ومدى نجاحه، وتطوره وزيادة حجمه.

وتتمثل الشروط في:

- أن يكون شابا يتراوح عمره ما بين 20 إلى 30 عاما.

- أن يملك حرفة (ميكانيكي ، كهربائي، سباك، أي حرفة أخرى).

- سيجرى بحث دقيق عن الشاب للتأكد من امتلاكه حرفة حقيقية.

وكانت جمعية الأورمان قد أعلنت عن تقديمها منذ إنشائها 87 ألف مشروع تنموي، متمثل في قروض حسنة وتسليم مواشي، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمحافظين على مستوى الجمهورية، إلى جانب إعمار المنازل، وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون، وعمليات القسطرة، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات.