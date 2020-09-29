أماكن ومنافذ بيع اللقاحات البيطرية الحكومية

ينتج معهد البحوث والأمصال واللقاحات البيطرية، بمركز البحوث الزراعية، لقاحات الأمراض الحيوانية، ومؤخرا افتتح المعهد منفذ بيع أمام منتجات المعهد، وجرى دراسة احتياجات المربين من الأمصال واللقاحات البيطرية من منتجات المعهد، وتسجيل لقاحات جديدة لتلبية الاحتياجات وتوفير الحماية المثلى للثروة الحيوانية والداجنة.

ووفق تقرير للمعهد، شهد العام الحالي دور فعال بإمداد الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتطلباتها من الأمصال واللقاحات البيطرية، وإيفاء المشروع القومي للتنمية المستدامة بإنتاج مليون رأس ماشية باحتياجاته من اللقاحات والأمصال البيطرية، وكذلك الجمعية المصرية لمنتجي الألبان "إمبا" باحتياجاتها من لقاحات الماشية، كما ساهم في إمداد الجمعية المصرية لمربي الأرانب بأحتياجاتها من لقاحات الأرانب، وإنتاج لقاح وسائل ومؤشرات القياس المحققة نتيجة الدور التنموي والمجتمعي للمعهد.

وكشف الدكتور محمد سعد مدير معهد المصل واللقاح بالعباسية، أنّه نتيجة إنتاج المعهد لقاح جديد لمربي الأرانب والبط وتلبية احتياجاتهم من لقاح الأرانب ولقاح الدرزي للبط، كان له الأثر الكبير في قبول ورضا مربي مزارع الأرانب ومزارع البط على مستوى المحافظات، وإنقاذ المربين من الخسائر الفادحة لهم.

وأوضح أنّه في إطار التطوير النوعي لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية في المعهد، باستخدام معزولات حقلية حديثة بعد تطويعها بحثيا في إنتاج اللقاحات، واستخدام مستحلبات ومذيبات حديثة لزيادة الكفاءة المناعية للقاحات.

ولفت إلى تشكيل لجنة مسؤولة عن التسجيلات وتجهيز مكتب للتسجيلات لحفظ ملفات التسجيل بصورة مميكنة على أجهزة الكمبيوتر ووسائل التخزين المختلفة، وفي صورة ملفات علمية ورقية.

وأوضح أنّ الأبحاث والتجارب العلمية والمعملية التي أجراها باحثي المعهد، ساعدت في احتواء الأزمات نتيجة ظهور أي أوبئة جديدة، والعمل على إنتاج لقاحات وأمصال للتصدي لها، وزيادة الثقة في المنتجات والقدرة على التصدي لهذه الأمراض، ما ساعد على التصدير وفتح أسواق جديدة مع مختلف الدول.

وطرح معهد بحوث وأمصال العباسية عبوات جديدة من التيتانوس العبوة 10 سم، تكفي حصان واحد وبسعر 22 جنيها للعبوة، وكانت العبوات السابقة للمعهد عبارة عن زجاجة 100 سم تكفي 5 خيول، وجرى زيادة التركيز في الإنتاج الجديد من التيتانوس، وجعل كل جرعة في عبوة مستقلة، طبقًا لاحتياجات السوق.

ونجح المعهد في تصدير اللقاحات لدول العالم أفريقيا وآسيا والدول العربية، وتسجيل عدد من اللقاحات بدولة الإمارات، وأحدث طفرة غير مسبوقة في اﻹنتاج والتطور بأقسام المعهد المختلفة، حيث ينتج ما يزيد عن 221 مليون جرعة.