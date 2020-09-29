إحلال وتجديد شبكات التيار الكهربائي بجنوب سيناء بتكلفة 475 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد شبكات التيار الكهربائي على مستوى جميع مدن المحافظة، بتكلفة 475 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إحلال وتجديد 13 محول وكشك كهربائي ذات قدرات مختلفة، و125 كيلو خطوط هوائية جهد متوسط، و258 كيلو خطوط هوائية جهد منخفض، و17 كيلو كابلات أرضية جهد منخفض، و24 كيلو كابلات أرضية جهد متوسط، و465 عامود جهد متوسط و768 عامود جهد منخفض و47 صندوق توزيع جهد منخفض، على مستوى جميع مدن المحافظة.

وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة، والأحياء السكنية الجديدة، محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور والقرى السياحية، ومتحف شرم، ومصنع الكاولين بمدينة شرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائي لشركة انابيب البترول بمدينة ابورديس، وتجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين، ومشروع تغذية جامعة الملك سالمان بفروعها الثلاث، ورفع التعارضات لتوسعة طريق النفق/ شرم الشيخ الجديد.

واكد أنه جار رفع كفاءة شبكة التيار الكهربائي، وتوصيل الشبكات الكهربائية للوديان والتجمعات البدوية، ضمن خطة المحافظة لإمداد هذه المناطق بكافة الخدمات، مع وتحسين مستوى الأداء داخل المدن لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة بتكلفة تصل غلى 40 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم أيضًا الانتهاء من تدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء لـ9 أودية بمدن خليج العقبة، بتكلفة 35 مليون جنيه، وهم وادي سبيته، ومندر، والشرفا الشرقية، والشرفا الغربية، ومنحر الناقة، وعدوه 1، وعدوه 2، بطول 30 كيلو بمدينة شرم الشيخ، وتجمعات الغيب واللجيبى بمدينة دهـب، ومن المقرر أن يتم توصيل التيار الكهربائي العمومي، لتجمع سبيته الشرقية، والـ40 منزل بدوي بوادي مندر، وتجمع الصيادين بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ.