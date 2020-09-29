Time تختار مخرج فيلم "طفيلي" ضمن الأكثر تأثيرا في 2020

اختارت مجلة Time المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، ضمن قائمة الشخصيات الـ 100 الأكثر تأثيرا في عام 2020.

بونج جون هو، مخرج فيلم "طفيلي" الذي حقق الكثير من المفاجآت هذا العام، بحصده 4 جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم، أفضل فيلم أجنبي، أفضل مخرج وسيناريو أصلي.

بونج جون هو، ولد 14 سبتمبر 1969، في دايجو بكوريا الجنوبية، وكتب خلال مشواره الفني 15 عملا وأخرج وأخرج 14، من ضمنها أفلام قصيرة، وشارك في إنتاج 4.

وبجانب حصد الفيلم 4 أوسكار، نال أيضا العديد من الجوائز الأخرى من كبرى الأحداث الفنية بينها جائزة نقابة الكتاب الأمريكية في فئة أفضل سيناريو أصلى مكتوب مباشرة للسينما، كما حصد جائزة بافتا كأفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو أصلي، بالإضافة لجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي، وغيرها المئات من الجوائز والترشيحات.

قام بونج جون هو، بتأليف بتأليف "طفيلي" مع جين وون هان، وشارك في بطولته Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo

وتقييم "طفيلي" على موقع IMDB، يساوي 8.6 من 10، ويعتبر حصد الفيلم عدد كبير من الجوائز هذا العام بينها أوسكار، مفاجأة كبيرة وطفرة للسينما الكورية، خاصة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها أوسكار هذا العام في فئة أفضل فيلم.

تفوق "طفيلي" في دورة أوسكار 92 على فيلم "1917" وهو من إخراج سام ميندز، وفيلم العصابات والجريمة "الرجل الأيرلندي" من إخراج مارتن سكورسيزي، بالإضافة لفيلم "ذات مرة في هوليود" للمخرج والمؤلف والمنتج، كاونتين تارنتينو، بالإضافة لمنافسة فيلم "جوكر" الذي أخرجه "تود فيليبس"، بالإضافة لترشح فيلم Ford and Ferrari، وهو من إخراج جيمس مانجولد، وفيلم "جوجو رابيت"، من إخراج تايكي وايتيتي.

وأول فيلم أخرجه بونج جون هو، كان الفيلم القصير "رجل أبيض"، عام 1994، وفي نفس العام أخرج الفيلم القصير Memories in My Frame، وIncoherence.

أخرج بونج فيلمه الروائي الطويل الأول عام عام 2000، وهو Barking Dogs Never Bite.

وضمت قائمة Time، أيضا المغنية سيلينا جوميز، والممثل مايكل ب جوردان، واليوتيوبر والممثلة جوجو سيوا.