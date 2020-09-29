بيكانتو تحصل على جائزة "أفضل سيارة للمدن" للعام الخامس على التوالي

فازت شركة "كيا موتورز"، بأربعة ألقاب مرموقة ضمن جوائز "سيارة العام" في روسيا، وذلك عن سياراتها بيكانتو (Picanto) وسيد (Ceed) وسيلتوس (Seltos) وستينجر (Stinger).

وتضاف هذه الجوائز إلى سجل كيا الحافل بالتكريمات، في عام 2020، الذي يتضمن لقبين في جوائز "سيارة العام العالمية"، إلى جانب جائزة التصميم الكبرى ضمن جوائز "ريد دوت" (Red Dot) للتصميم.

وجاء فوز كيا بهذه الجوائز الأربع بناءً على تصويتٍ أجري عبر الإنترنت من قبل العملاء على مدار عدة أشهر، وحازت دورة هذا العام على عدد هائل من الأصوات وصل إلى 1.5 مليون صوت.

وحققت سيارة المدن الصغيرة كيا بيكانتو رقماً قياسياً جديداً للشركة، حيث فازت بجائزة "أفضل سيارة للمدن" للعام الخامس على التوالي، ضمن أكثر جوائز السيارات المرموقة في روسيا. وواصلت سيارة كيا سيد نجاحاتها من العام الماضي، حين حصلت على جائزة "أفضل منتج جديد في العام"، لتفوز هذه المرة بجائزة "الفئة المتوسطة الصغيرة"، فيما حصلت سيارة كيا سيلتوس على الجائزة الذهبية في فئة "سيارات الدفع الرباعي المدمجة"، وفازت كيا لأول مرة بجائزة فئة السيارات السياحية، حيث فازت سيارة ستينجر بجائزة "أفضل سيارة سياحية".

وتتوفر سيارات كيا بيكانتو، وكيا سيلتوس، وكيا ستينجر في مختلف أسواق الشرق الأوسط، فيما تتوفر سيارة كيا سيد في أسواق مختارة فقط.

وقال هو سانغ سونغ، رئيس شركة "كيا موتورز" ورئيسها التنفيذي: "ازدادت شعبية كيا في روسيا على مدار عدة سنوات، ونحن فخورون جداً بالفوز بأربع جوائز ضمن منافسة سيارة العام الروسية نتيجة ذلك. بالنسبة لكيا عالمياً، تعد روسيا من أهم أسواقنا، وقد بذلنا قصارى جهدنا لنكون أكبر علامة سيارات مستوردة في البلاد، مع حصولنا على حصة سوقية تبلغ 13% في روسيا، ونسعى لمواصلة نمونا في هذا السوق في السنوات المقبلة. هذه الجوائز الأربع مصدر سعادة كبير ليس فقط لشركة ‘كيا موتورز‘ في روسيا، بل لشركة ‘كيا موتورز‘ في كافة أنحاء العالم".

وقال من جانبه ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات شركة "كيا موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إننا سعداء جداً من أجل فريقنا في روسيا، وفخورون بالحصول على ألقاب مرموقة تم التصويت عليها من قبل العملاء أنفسهم. وبفضل سياراتنا المميزة والعصرية، بجودتها الرفيعة وتجهيزها الممتاز وتصاميمها الجذابة، ليس أمراً غريباً أن تكون من السيارات المفضلة لدى الزبائن الروس".

وتحافظ سيارة الهاتشباك المدمجة كيا بيكانتو على مكانتها في فئتها بفضل تصميمها المبهر، ومقصورتها الداخلية الواسعة، وشخصيتها المميزة، مع مستويات التجهيز الأساسية المرتفعة. وهذا ثاني جيل من سيارة بيكانتو يفوز في فئة سيارات المدن شديدة التنافسية.

أما سيارة كيا ستينجر، الفائزة بجائزة "الفئة المتوسطة الصغيرة"، فهي من أكثر السيارات المتطورة تقنياً في فئتها. وتوفر مجموعة سيارات "سيد" (Ceed) الآن أكثر مجموعة متنوعة من السيارات العائلية الصغيرة (أو C-Segment) في روسيا، إذ تضم إلى جانب سيارة الهاتشباك القياسية بخمسة أبواب سيارة "سيد سبورتس واغن" (Ceed Sportswagon)، وبروسيد (Proceed) بالهيكل الطويل وإكسيد (XCeed) سيارة الكروس أوفر الخاصة بالمدن.

ودخلت سيارة ستينجر بثقة شديدة إلى سوق السيارات السياحية شديد التنافسية، والذي يشهد حضوراً كبيراً لمعظم علامات السيارات الكبرى، وأعلنت شركة "كيا موتورز" مؤخراً عن تحديث جديد لسيارة سيتنجر، يجعلها أكثر جودة بفضل عدد من التغييرات التي تبرز شخصية السيارة السياحية، وترفع جودة المقصورة الداخلية، إلى جانب توفير المزيد من الخيارات بالنسبة للألوان والمواد المستخدمة.

ويذكر أنه قد تم تصنيف كيا للعام السادس على التوالي في المرتبة الأولى بين علامات السيارات واسعة الأسواق، ضمن "دراسة الجودة الأولية" الصادرة عن شركة "جيه دي باور" (J.D. Power).