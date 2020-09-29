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محمود مسلم

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان آخر أيام الدور الثاني دون مشاكل

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الوطن
01:43 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان

أدى 4 آلاف و85 طالبًا/طالبة بالدبلومات الفنية "نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات"، صباح اليوم الامتحان في 20 مادة فترة أولي، في آخر أيام الامتحانات التحريرية "الدور الثاني" للعام الدراسي 2019-2020، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، بأنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.

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