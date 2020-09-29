شاب يطعن خطيبته انتقاما منها لرغبتها في الانفصال

لم ترتكب جرما كل ما أرادته هو نهاية خطبة لم تجن منها سوى المشكلات، فما كان من خطيبها إلا أن سدد لها طعنات عدة تاركا إياها تنزف في عرض الشارع، وفر هاربا.

ما سبق ليس مشهدا في فيلم أو مسلسل، لكنه جزء من حادث مأساوي شهدته منطقة الشيخ الزايد في الجيزة.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثورعلى فتاة مصابة بعدة طعنات، ملقاة بأحد الشوارع غارقة في دمائها، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليها "م ن"، 29 سنة، مصابة بعدة طعنات في ذراعها وكتفها.

وتوصلت التحريات إلى أن خطيبها، 24 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض لرغبتها في الانفصال عنه بسبب خلافات بينهما.

وبسؤال المجني عليها، أيدت ما جاء في تحريات المباحث، وأضافت أنها على خلاف مع خطيبها والذي يمتلك محلا للمأكولات السريعة بمنطقة الشيخ زايد، لافتة إلى أنها كانت ترغب في الانفصال عنه بسبب كثرة الخلافات بينهما ولكنه كان يرفض.

وأضافت المجني عليها، أنها منذ فترة طلب المتهم تحديد موعد للزفاف ولكن أسرتها رفضت، وعندما طلب منها رفضت هي أيضا، مشيرة إلى أن خطيبها سألها يوم الواقعة عن سبب التهرب من تحديد ميعاد للزفاف، فأجابته بأنها تريد الانفصال، فما كان منه إلا أن أخرج مطواة وطعنها وهرب.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.