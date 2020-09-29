رئيس السكة الحديد: إجراء تحليل المخدرات دوريا والمدمنون لا يتعدون 1%

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن تحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، يتم بصورة دورية وبشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن التحاليل تجري تحت إشراف لجنة طبية، مشكَّلة من صندوق مكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن، والمركز الطبي بالسكة الحديد، موضحا أن نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين بمنظومة السكة الحديد لا تتعدى 1%.

رئيس السكة الحديد: إيقاف أى سائق ومساعده عن العمل حال تجاوز السرعات المقررة للقطارات على جميع خطوط السكك الحديدية

وقال رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك قرارا بوقف أى عامل عن العمل ثبت بالتحاليل إيجابية عينته لحين خضوعه لبرنامج علاجي، وإجراء فحصين آخرين خلال 6 شهور عقب الإقلاع، مؤكدا أن هناك تعليمات لجموع سائقي القطارات ومساعدي سائقي القطارات بعدم تجاوز سرعات القطارات المقررة، موضحا أن التحويل للتحقيق والوقف عن العمل مصير من يخالف تعليمات الهيئة.

رسلان: توريد 100 جرار أمريكى و103 عربات قطار روسية جديدة حتى الآن.. ويؤكد: تحديث منظومة الجر سيعمل على انخفاض معدل الحوادث

وأشار رئيس السكة الحديد إلى أن الهيئة تواصل عملها الجاد لتنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحا أنه تم توريد 100 جرار أمريكي جديد حتى الآن للهيئة، إضافة إلى توريد 103 عربات قطار روسية جديدة، قائلا: "سنقوم بتشغيل 3 قطارات جديدة شهريا مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة".

وأوضح رسلان أن تحديث منظومة الجر بالسكة الحديد ستعمل على انخفاض معدل حوادث القطارات، وتأخير القطارات، لافتا إلى أن الهيئة تسعى طوال الوقت إلى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، منوها بأن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.