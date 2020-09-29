إنجي علاء لـ"ميار شريف": برافو على الأداء القتالي.. ستات مصر

أشادت الكاتبة إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، بأداء لاعبة منتخب مصر الوطني للتنس ميار شريف الملقبة بـ "فتاة مصر الذهبية" بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيس لبطولة رولان جاروس.

وكتبت علاء: مباراة تاريخية للمصرية ميار شريف في بطولة رولان جاروس أمام المصنفة رقم أربعة عالميا والثانية في البطولة بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة.. برافو ميار شريف على الأداء القتالي.. ستات مصر.

ونجحت ميار شريف في تحقيق تأهل تاريخي، إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي، حيث باتت أول مصرية تحقق هذا الإنجاز.

وتمكنت "ميار" من عبور كل من الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-0، ثم فازت على الأمريكية كاترين ماكنالي المصنفة رقم 120 على العالم، بمجموعتين دون مقابل خلال ساعة ونصف، بنتيجة 6-2، و6-4، وفي الدور التمهيدي الأخير، فازت على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-1، و6-3.

وحققت ميار شريف، العديد من الإنجازات على المستوى الأفريقي، حيث نالت ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، ثم أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لواحدة من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، لتضمن تحسين تصنيفها أكثر من 20 مركزاً لتصبح في التصنيف الـ150 عالميًا، وستحصل على 85,600 ألف دولار مكافأة الوصول للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.