حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بقلب رقيق يحاول إخفاءه دائمًا حتى لا يطمع به المحيطين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وتصبح أكثر ميلا للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.