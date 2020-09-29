الإرشاد والخارجية.. وزارات تولاها الشيخ صباح قبل تنصيبه أميرا للكويت

مناصب سياسية عديدة تولاها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، خلال مسيرته السياسية، إذ تولى مناصب وزارية عدة، قبل توليه منصب أمير الكويت، ليرحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، حسب بيان الديوان الأميري في الكويت.

وجاء نص بيان الديوان الأميري في الكويت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ببالغ الحزن والاسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بعد استقلال دولة الكويت عن المملكة المتحدة في 19 يونيو 1961، أصدر أمير الكويت عبدالله السالم الصباح مرسومًا أميريًا في 26 أغسطس 1961 بإنشاء "المجلس الأعلى"، الذي كان بمثابة مجلس وزاري يدير أعمال الحكومة، ونص المرسوم على أن يشترك في عضوية ذلك المجلس جميع رؤساء الدوائر الحكومية (وهم ثمانية أعضاء من الأسرة الحاكمة)، وكان صباح الأحمد عضوًا في ذلك المجلس بحكم توليه رئاسة دائرتي "المطبوعات والنشر" و"الشؤون الاجتماعية والعمل".

وفي عام 1962، تم تشكيل أول مجلس وزراء في تاريخ دولة الكويت برئاسة أمير الكويت حينها، إثر ذلك حوّلت الدوائر الحكومية في كويت ما قبل الاستقلال إلى وزارات، عُيّن صباح الأحمد وزيرًا للإرشاد والأنباء "الإعلام" في الحكومة الأولى، وهو أوّل وزير إعلام في تاريخ دولة الكويت، وخلال توليه هذه الوزارة قاد عملية دعم وتطوير وسائل الإعلام في الكويت، وبناء على ذلك ضمّت الوزارة دار الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وقطاع السياحة.

عُيّن"صباح الأحمد" في عام 1963، وزيرا للشؤون الخارجية، ويعد هو ثاني من شغل منصب وزير خارجية الكويت، واستمر في ذلك المنصب للخارجية طيلة أربعة عقود من الزمن. وبالإضافة إلى وزارة الخارجية التي شغلها منذ التشكيل الوزاري الثاني في الكويت ما بعد الاستقلال، شغل صباح وزارات أخرى بعضا منها بالوكالة، أبرزها كانت وزارة الإعلام التي شغلها أربع مرات، مرتان منها بالوكالة، حيث سبق الإشارة إلى أنّه كان أوّل وزير للإعلام (للإرشاد والأنباء في مسماها القديم) لمّا عيّن في التشكيل الوزاري الأوّل.

واستمر على رأس وزارة الإعلام حتى 3 مارس 1985، كذلك شغل وزارة المالية والنفط وزيرا بالوكالة (كانت وزارة واحدة) في التشكيل الوزاري الخامس بعد الاستقلال، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1965 إلى 1967 ترأس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية طيلة تلك الفترة.

وفي التشكيل الوزاري العاشر بعد الاستقلال، عُيّن وزيرًا للداخلية بالوكالة في الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير 1978 وحتى 18 مارس 1978.

وبحكم منصبه كوزير أصبح عضوًا في مجلس الأمة، وكان خلال هذه الفترة يترأس نادي المعلمين الكويتي.