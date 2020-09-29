التفاصيل الكاملة لكشف غموض وفاة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي

موهوبون يابانيون أقدموا على الإنتحار هذا العام، آخرهم الممثلة اليابانية "يوكو تاكيوتشي" التي توفيت عن عمر ناهز 40 عامًا لتكون المنتحرة الرابعة في أقل من شهرين بعد الممثلة "سي أشينا" التى توفيت في وقت سابق من هذا الشهر، والممثل "هاروما ميورا" في يوليو ونجمة المصارعة "هانا كيمورا" في مايو.

وذكر تقرير عرضته قناة "الغد" الإخبارية، أن الشرطة تحقق فى أسباب وفاة "يوكو تاكيوتشي" حادث الانتحار حدث بمنزلها فى شيبويا بالعاصمة طوكيو وفي مشهد مؤلم وجدها زوجها الممثل "تايكي ناكاباياشي" في غرفة نومها منتحرة ولم يتم العثور على مذكرة انتحار.

وتابع التقرير أن "تاكيوتشي" من الممثلات الشهيرات فى اليابان ظهرت "يوكو" فى العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية، من أبرز أعمالها فيلم الرعب "الخاتم" سنة 1998، والذي طرحت هوليوود نسخة منه سنة 2002.

أيضًا فازت "تاكيوتشي" بجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي فى حفل توزيع جوائز الأوسكار اليابانية، على مدار ثلاث سنوات متتالية بين عامي 2004 و2007.

اليابان تعد من البلدان التى تسجل أعلى معدل انتحار فى العالم "وفق منظمة الصحة العالمية.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الشرطة بدأت التحقيق في حادث وفاة تاكيوشي، ويشتبه بأن تكون الممثلة وهي أم لولدين قد ماتت منتحرة.