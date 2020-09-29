دبلوماسي سابق: أمير الكويت كان يدافع دوما عن وجهات النظر المصرية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد يعد أحد أعمدة التضامن العربي والاتزان للقضية الفلسطينية، ووفاته خسارة كبيرة للعالم العربي.

وأضاف "هريدي"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "ten"، أن الأمير الراحل يعد من أشد الحكام المؤيدين لمصر في الكويت، وكان دائمًا يدافع عن وجهات النظر المصرية، لا سيما بعد ثورة 30 يونيو وحضوره شخصيًا لمؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في مارس 2015.

وأشار إلى أن الأمير كان له دور كبير في كل الجهود المصرية والعربية التي عملت على تحرير الكويت في عام 1991 من الاحتلال العراقي، وقاد دبلوماسية لمحاولة رأب الصدع بعد نشوب الخلاف في يونيو 2017 بين دول الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية، وقطر من ناحية أخرى.