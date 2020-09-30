التضامن: الرئيس وضع تنمية وتطوير الصعيد نصب أعين الحكومة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع تنمية وتطوير الصعيد نصب الأعين بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتة إلى أنّ تنمية الصعيد كانت على أولويات أجندة الدولة لضمان الحياة الكريمة لكل أبناء الصعيد، والارتقاء بمستوى معيشتهم في إطار بيئة من العمل.

1000 قرية بأسيوط مستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضافت القباج، أنّ ذلك ظهر بوضوح في تدخلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ وشملت المرحلة الأولى تدخلات لـ60 قرية في محافظة أسيوط، فيما وصلت المرحلة الثانية إلى 90 قرية لتصل لـ150 قرية تشملها حياة كريمة بمحافظة أسيوط، لتحتل نحو ثلث قرى حياة كريمة المستهدفة وعددها 1000 قرية.

العمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يشمل البنية التحتية فقط

جاء ذلك بصحبة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمقر ديوان عام المحافظة، لعرض فعاليات أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أنّ العمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يشمل البنية التحتية فقط ولكن حزمة تدخلات، وتعمل وزارة التنمية المحلية على مد شبكات الطرق وتوصيل المياه الرئيسية والكهرباء.

تجديد 277 قرية وأوشكنا على الانتهاء من المرحلة الثانية للمبادرة

وأكدت أنّ وزارة التضامن تعمل على كل ما يخص المواطن، من وصلات الصرف الصحي ووصلات المياه وإعادة تأهيل المنازل وتركيب أسقف، وإرسال قوافل طبية وبيطرية وعمليات عيون وإنشاء حضانات ومحو الأمية، لافتة إلى تجديد 277 قرية، والانتهاء من المرحلة الأولى، وعلى وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من المبادرة.

وأشادت القباج بمحافظة أسيوط، قائلة إنّ أسيوط أو سيوط في المسمى الفرعوني تعني الحارس، وهي بذلك محفوظة ومحروسة دائمة وهي حارس الصعيد الأمين، مضيفة أنّ المحافظة تضرب بجذورها التاريخية، وهي محافظة ثرية شهدت إنشاء أول جامعة في صعيد مصر ورابع جامعة حكومية في تاريخ مصر.