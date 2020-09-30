تعيين رؤوساء سابقين لجامعة الإسكندرية بمجلس "أمناء العلمين"

قدمت جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى عدد من رؤسائها السابقين، الذين تم تعيينهم في مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، وفي رئاسة مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأرسل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال الجامعة، ببرقيات تهنئة إلى كل من الدكتور رشدي زهران، رئيس الجامعة الأسبق، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس أمناء جامعة العلمين، والدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، التي تم تعيينها عضواً بمجلس الأمناء.

كما تقدم رئيس جامعة الإسكندرية "المكلف" بالتهنئة إلى الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب السابق، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتكليفه للعمل قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

كما قدم التهنئة إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية السابق، بمناسبة توليه مهام رئاسة جامعة العلمين الأهلية، متمنياً له التوفيق والسداد، ومؤكداً أن جامعة الإسكندرية ستكون داعماً أساسياً للجامعة الأهلية في أداء مهامها، لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وقدم الدكتور هشام جابر الشكر للدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، على جهده المتميز للنهوض بقطاع خدمة المجتمع والبيئة، وعلى بصماته الواضحة لتطوير القطاع، كما قدم الشكر إلى عمداء الكليات الذين انتهت فترة عمادتهم، والتهنئة للعمداء الجدد والمكلفين بتسيير الأعمال، متمنيا لهم التوفيق في اداء مهامهم.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية، في اجتماعه مؤخراً، على ترقية 15 عضواً بهيئة التدريس، من ضمنهم 6 أعضاء تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ، و9 أعضاء إلى وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين 21 مدرساً، ومنح 28 درجة دكتوراة، و89 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة بكليات الجامعة.