نائب مأمور قسم بسوهاج يسدد رسوم تصالح بناء لأرملة محالة للنيابة

قدم المقدم أحمد شاكر، نائب مأمور قسم أول سوهاج، رسوم جدية التصالح في مخالفة بناء لسيدة أرملة محالة للنيابة العسكرية، عقب إلقاء ضباط مباحث تنفيذ الأحكام القبض عليها؛ لقيامها بصب سقف خرساني مخالف بالطابق الثالث، في منزلها بشارع المخبز الآلي.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، إنها فوجئت بقدوم أمين شرطة إليها داخل الحي، يطلب دفع مبلغ مالي لسيدة أرملة، كرسوم جدية التصالح في مخالفة بناء، مشيرة إلى أنه بسؤالها الأمين أبلغها أن من دفع المبلغ المقدر بـ5600 جنيه، هو المقدم أحمد شاكر، نائب مأمور القسم.

وأشارت رئيسة الحي، إلى أنه فور علمها بالواقعة، سخرت كافة الإمكانيات لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتسلم أمين الشرطة الأوراق الدالة علي سداد رسوم جدية التصالح، موضحة أن السيدة كانت محالة للنيابة العسكرية في تلك المخالفة، وبسداد المبلغ أوقفت كافة الإجراءات ضدها.

وأضاف مصدر بقسم شرطة اول سوهاج، أن مخالفة البناء محررة برقم 82 في شهر يونيو عام 2018، إثر قيامها بصب سقف خرساني مخالف بالطابق الثالث في منزلها بشارع المخبز الآلي.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج شهدت عدة وقائع مشابهة لتدخل ضباط الشرطة ودفع مبالغ مالية، وخصوصًا عن السيدات الغارمات، ففي شهر فبراير الماضي، سدد الرائد كريم علام، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، ومعاونه النقيب عبد العزيز الضبع وباقي ضباط وأفراد مباحث المركز، ديون 3 سيدات غارمات، صادر ضد إحداهن حكم حبس، وأوامر ضبط، بسبب ديون قدرها 18 ألفًا و500 جنيهًا.

وبادر الضباط بهذه اللافتة الإنسانية، عقب تنفيذ إذن ضبط لسيدة صادر بحقها أحكام حبس وصلت لـ 10 سنوات، في أكثر من دعوى، وبعد اكتشاف رئيس المباحث الظروف المادية التى تمر بها السيدة، وقيامها باقتراض مبلغ 11 ألف جنيه من بنك، وتاجر أجهزة لزواج ابنتيها، تعاون مع باقى الضباط لمساعدتها، وتجميع مبلغ الدين من أموالهم الخاصة وتسديده للدائن.

وسدد ضباط وأفراد المباحث أيضًا، ديون سيدتين، من أموالهم الخاصة بعد تقديم بلاغات ضدهن من دائنين، بسبب مبلغ قيمته 7 آلاف ونصف جنيه.