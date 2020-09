رحيل المغنية الأسترالية هيلين ريدي عن عمر ناهز 78 عاما

توفيت المغنية الأسترالية هيلين ريدي، عن عمر ناهز 78 عامًا، بحسب بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة، هيلين ريدي، في لوس أنجلوس. لقد كانت أمًا رائعة وجدة وامرأة رائعة حقًا"..

وجاء في البيان أيضا: "قلوبنا محطمة، لكننا نشعر بالارتياح لأن صوتها سوف يستمر إلى الأبد.

هيلين ولدت 25 أكتوبر 1941، ومن أشهر أغانيها "أنا امرأة"، و"Delta Dawn" وAin't No Way to Treat a Lady.

في عام 2019، تم إنتاج فيلم يحمل اسم نفس أغنيتها "أنا امرأة"، يحكي سيرتها الذاتية، وهو من إخراج Unjoo Moon، وتأليف Emma Jensen.. وبطولة إيفان بيترز، دانييل ماكدونالد وتيلدا كوبهام-هيرفي.

يذكر أنه رحل اليوم أيضا ماك ديفيس، المغني وكاتب الأغاني والممثل عن عمر ناهز 78 عاما.

أعلن مدير أعماله، جيم موري الذي عمل معه لسنوات عديدة، عن وفاته عبر موقع فيسبوك، حيث كتب "موري": "كان ماك ديفيس أسطورة موسيقية، وكان أيضا خير شريك عمل وصديق، وكان محب للحياة ولأسرته".

وأضاف "موري": "سأفتقد الضحك على مغامراتنا العديدة على الطريق وروح الدعابة التي يتمتع بها ديفيس".

وقال نجم موسيقى الريف كيني تشيسني عن ماك ديفيز: "قابلت ماك وأنا فنان شاب أبدأ لتوه رحلتي في عالم الموسيقى، وقتها كان ديفيز بالفعل أسطورة وبطلًا في كتابة الأغاني. وقتها رحب بي في منزله، ووجه لي الكثير من النصائح. على الرغم من أنه حينها كان يكتب أغاني رائعة لـ إلفيس بريسلي، ولديه العديد من الضربات الرائعة الخاصة به، لكنه جعلني أشعر أن ما كنت أفعله مهم".

ولد ماك ديفيس، 21 يناير 1942، في ولاية تكساس بأمريكا، وأصبح ديفيس معروفًا بأنه مؤلف الأغاني لـ إلفيس بريسلي ، وكتب له"In the Ghetto" و"A Little Less Conversation" و"Memories".

تم اختيار ديفيس كأفضل فنان للعام في حفل جوائز أكاديمية موسيقى الريف في عام 1974، وشارك ديفيز كممثل في 35 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.