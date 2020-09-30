انقطاع المياه عن قرى بقنا.. والشركة تعتذر: بسبب كسر مفاجئ

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا اعتذاراً إلى أهالى المحافظة، بسبب انقطاع المياه عن عدد من القرى التابعة لمركز نجع حمادي، شمال المحافظة، فجر اليوم الأربعاء، بسبب كسر مفاجئ في الخطوط الرئيسية لشبكة المياه.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، سبب انقطاع المياه عن قرى "القناوية، والسلامية، والنجاحية، ونجع سالم، ونجع عمران"، إلى حدوث كسر مفاجئ في خط قطر 8 بوصة، وخط قطر 4 بوصة، أمام "نجع عمران"، بقرية "القناوية"، المغذي لشبكات المياه في هذه القرى.

وأضافت الشركة أنها "إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، فإنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة"، مشيرةً إلى أنه تم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، كما تم إرسال سيارات مياه لمجمع "النجاحية" الطبي، لضمان استمرار العمل في وحدة الغسيل الكلوي بالمجمع الطبي.